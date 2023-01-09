NAIZA проведет AWARDS 2022

Ведущая казахстанская лига MMA Naiza 20 января проведет ежегодную премию NAIZA AWARDS 2022, где представит итоги прошедшего года.

NAIZA AWARDS – награда, направленная на развитие индустрии ММА в Центрально-Азиатском регионе.

Награда Naiza Awards представляет 10 основных и несколько дополнительных номинаций. Победители премии определяются по итогам трех этапов. Первый этап проводится зрительским голосованием на странице naiza.mma в Instagram.

По итогам признанные «лучшими» прошли во второй этап – онлайн-голосование телезрителей на YouTube-канале Naiza TV, и третий этап – пройдет на основании окончательного решения независимой комиссии, где будут озвучены имена победителей.

Победители будут награждены статуэткой Naiza Awards. В этом году данное мероприятие проводится уже во второй раз по инициативе промоушена Naiza.

Представлены следующие номинации:

1. Нокаут года

2. Сабмишен года

3. Боец года (мужчины)

4. Боец года (женщины)

5. Бой года

6. Бой года у женщин

7. Команда года

8. Тренер года

9. Проспект года

10. Апсет года

11. Медиа года

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