NAIZA проведет AWARDS 2022

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 Ведущая казахстанская лига MMA Naiza 20 января проведет ежегодную премию NAIZA AWARDS 2022, где представит итоги прошедшего года.

NAIZA AWARDS – награда, направленная на развитие индустрии ММА в Центрально-Азиатском регионе.

Награда Naiza Awards представляет 10 основных и несколько дополнительных номинаций. Победители премии определяются по итогам трех этапов. Первый этап проводится зрительским голосованием на странице naiza.mma в Instagram.

По итогам признанные «лучшими» прошли во второй этап – онлайн-голосование телезрителей на YouTube-канале Naiza TV, и третий этап –  пройдет на основании окончательного решения независимой комиссии, где будут озвучены имена победителей.

Победители будут награждены статуэткой Naiza Awards. В этом году данное мероприятие проводится уже во второй раз по инициативе промоушена Naiza.

Представлены следующие номинации:

1.     Нокаут года

2.     Сабмишен года

3.     Боец года (мужчины)

4.     Боец года (женщины)

5.     Бой года

6.     Бой года у женщин

7.     Команда года

8.     Тренер года

9.     Проспект года

10.  Апсет года

11. Медиа года

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