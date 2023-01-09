NAIZA проведет AWARDS 2022
Ведущая казахстанская лига MMA Naiza 20 января проведет ежегодную премию NAIZA AWARDS 2022, где представит итоги прошедшего года.
NAIZA AWARDS – награда, направленная на развитие индустрии ММА в Центрально-Азиатском регионе.
Награда Naiza Awards представляет 10 основных и несколько дополнительных номинаций. Победители премии определяются по итогам трех этапов. Первый этап проводится зрительским голосованием на странице naiza.mma в Instagram.
По итогам признанные «лучшими» прошли во второй этап – онлайн-голосование телезрителей на YouTube-канале Naiza TV, и третий этап – пройдет на основании окончательного решения независимой комиссии, где будут озвучены имена победителей.
Победители будут награждены статуэткой Naiza Awards. В этом году данное мероприятие проводится уже во второй раз по инициативе промоушена Naiza.
Представлены следующие номинации:
1. Нокаут года
2. Сабмишен года
3. Боец года (мужчины)
4. Боец года (женщины)
5. Бой года
6. Бой года у женщин
7. Команда года
8. Тренер года
9. Проспект года
10. Апсет года
11. Медиа года
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