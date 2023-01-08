Алимханулы о дебюте Андраде в суперсреднем весе: «Этот парень не сможет донести мои сумки в спортзал»

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы отреагировал на дебют американца Деметриуса Андраде в суперсреднем весе,

«Теперь я скажу. Этот парень не сможет донести мои сумки в спортзал!» — с иронией написал Алимханулы в Twitter.

Ранее Андраде объяснил свой отказ от боя с Жанибеком и заявил следующее: «Да завязывайте. Он даже мою сумку в спортзал не дотащит. О чем вы говорите? Я не хочу тратить свое время, при этом не получая за него должного вознаграждения. А мое время стоит денег».

Сегодня Деметриус Андраде победил соотечественника-середняка Демонда Николсона единогласным решением судей.

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