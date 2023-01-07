Деметриус Андраде: «Третий Бой Головкина с Канело – самое унылое зрелище, которое я видел»

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Экс-чемпион мира по версии WBO Деметриус Андраде прокомментировал третий бой Геннадия Головкина против Сауля Канело Альвареса.

— У Головкина есть сила и навыки. Не скажу, что он сильно сдал, хоть и постарел, но его [третий] бой с Канело был самым унылым зрелищем, которое я когда-либо видел. Полный отстой. Ни о чем. Канело даже не пытался вырубить 40-летнего Головкина, а GGG просто вышел забрать чек. Бой прошел вообще без активных действий.

Мне кажется, Головкин уже неспособен добавить того огонька. Они подождали пока Канело проиграет и использовали GGG, чтобы устроить их бой и заработать. GGG — все еще один из лучших бойцов, но не на сегодняшний день, — рассказал Fighthype.com Андраде.

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