Тренер Шавката о перспективах Рахмонова: «Два хороших боя и нужно просить титульник»

Тренер Рахмонова по залу Kill Cliff Саид Сапаров оценил перспективы Шавката в 2023 году:

«2023 год Шавкату необходимо зайти в ТОП-5. Это помимо Джеффа Нила еще один бой. А дальше бросать вызов. Есть разные бойцы, которым дойти до титула нужно 2-3 боя, а другим 2-3 года. Если Шавкат из ТОП-10 выиграет два боя у хороших бойцов, то нужно просить титульник. Понятно, что это все будет на усмотрение UFC»

Ближайший бой Рахмонов проведет 4 марта с Джеффом Нилом.

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