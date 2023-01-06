Тренер Шавката о перспективах Рахмонова: «Два хороших боя и нужно просить титульник»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер Рахмонова по залу Kill Cliff Саид Сапаров оценил перспективы Шавката в 2023 году:

«2023 год Шавкату необходимо зайти в ТОП-5. Это помимо Джеффа Нила еще один бой. А дальше бросать вызов. Есть разные бойцы, которым дойти до титула нужно 2-3 боя, а другим 2-3 года. Если Шавкат из ТОП-10 выиграет два боя у хороших бойцов, то нужно просить титульник. Понятно, что это все будет на усмотрение UFC»

Ближайший бой Рахмонов проведет 4 марта с Джеффом Нилом.

«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Рахмонов назвал новую дату своего боя

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий