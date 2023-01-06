Сапаров о срыве январского боя Шавката: «Не думаю, что Нил увиливал от боя, раньше он не был замечен в таком»

Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров, который работает с Шавкатом Рахмоновым, поделился впечатлениями о срыве боя казахстанца с Джеффом Нилом:

«Думаю, что у Джеффа серьезная травма, я не думаю, что он мог бы увиливать от боя, раньше он не был замечен в таком. Если бы речь шла о Колби Ковигнтоне, то можно было бы об этом задуматься»

Бой Нил – Рахмонов перенесен из-за травмы американца с 15 января на 4 марта.

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