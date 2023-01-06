Джукембаев получил неожиданный вызов: «Я буду твоим кошмаром!»

Казахстанский боксер первой полусредней весовой категории Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) получил неожиданный вызов в социальной сети.

24 декабря после своей победы техническим нокаутом над представителем Южно-Африканской Республики Ксолани Мкотхели (19-7, 12 КО) на вечере бокса в Алматы казахстанец в твиттере выступил с обращением к представителям своего дивизиона: «Поехали! Я готов к любому в первом полусреднем весе!»

На публикацию Джукембаева откликнулся другой представитель ЮАР — 34-летний экс-чемпион по версии Африканского боксерского союза (ABU) в первом полусреднем весе Гифт Бхоло (10-11, 5 КО).

«Приходи ко мне, ты получишь немного. Я приду туда за тобой! Я буду твоим кошмаром, сделай так, чтобы это произошло, чемпион! Я африканец», — ответил Бхоло боксеру из Казахстана.

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