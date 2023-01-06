Крис Юбенк: «Кто-то должен будет забрать у Головкина пояса. И этот кто-то – я»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Крис Юбенк-младший в очередной раз заявил, что хотел бы подраться с обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным в 2023 году.

– Головкин номер один, потому что у него есть эти пояса в среднем весе, и это бой, который можно и нужно устроить. Было бы огромным позором, если бы бой с Головкиным снова ускользнул от меня. Но я не думаю, что это произойдет. Он гордый парень.... Он не из тех людей, которые просто откажутся от поясов. Кто-то должен будет забрать их у него, и этот кто-то – я, – добавил Юбенк.

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