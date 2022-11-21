WBO санкционировали бой Алимханулы – Мунгия
WBO дала 15 дней Алимханулы и Мунгии договориться о бое:
«Доводим до вашего сведения, что WBO предписывает сторонам начать переговоры о вышеупомянутом бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Сторонам предоставляется 15 дней для достижения соглашения.
Если стороны не смогут договориться за 15 дней, то будут назначены промоутерские торги – минимальная ставка на них составит $200 000», – говорится в заявлении WBO.
Команда казахстанца уже подтвердила, что готова к переговорам.
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