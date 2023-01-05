Артем Резников: «Все мысли о финале, только после буду думать о будущем»

Казахстанский боец АСА Артем Резников в интервью NAIZADAI рассказал о ближайших планах:

«Мой план на ближайшее время – отдых. Потом через месяц начну тренироваться. Пока я не думал о будущем, все мысли только о финале. Как только, даст Бог, я смогу забрать пояс, привезти его в Казахстан, только после этого буду думать о будущем».

Ориентировочная дата финала гран-при АСА в легком весе против Эдуарда Вартаняна май-июнь 2023 года.

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