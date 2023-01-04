Чемпион АСА Слипенко про Резникова: «Почему он не устает в борьбе — он умеет правильно работать»

Новоявленный чемпион АСА Виталий Слипенко в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился своими впечатлениями от совместных тренировок с казахстанским бойцом Артемом Резниковым:

«Он тренируется почти каждый день, только в воскресенье отдых, и то — может пойти какую-то физуху поделать, ну, физуху он делает в основном со своим весом. Даже если Тема себя не очень чувствует, он все равно будет пахать. По боксу мы как-то спарринговались с одним армянином, он с Канело работал, у него 15-0. Утром была борьба у стены, там меня завозили сильно, а вечером — бокс. Я с Темой себя отлично чувствовал, понакидывал.

А тут вышел этот парень с рекордом 15-0. Боксирует в 60 кг, делал визу себе. Хорошо, что у него были большие перчатки — я получал, как будто меня рельсом били. Не успевал не то что кинуть руку — даже защиту поставить. Я понял, что единственный вариант против него — это пытаться корпусом завязывать, иначе вообще нереально. Тема постоянно работает с такими, устраивает себе сложности. Или, допустим, я приехал, после восьми раундов устал и больше не могу, а он — четко 10 рубится. Любит работать в некомфортной зоне, мне это нравится, я сам люблю такое. Когда ты постоянно в комфорте...

Тема же умеет бороться, зачем ему боксировать? Мог бы спокойно бороться постоянно. А он всех ударников собирает, со мной тоже стоит, я ему накидываю, он подстраивается. Мне это в нем нравится. Никогда не было такого, чтобы Тема не был на тренировке и не пахал. За всю подготовку я, наверное, только один раз встал из-под него и не постучал, и то случайно. Я был очень счастлив! Он еще головой так давит...

В чем ситуация: он тебя постоянно подлавливает. Вроде и не держит, думаешь в эту сторону встать — а он тебя там уже отключил. Ты постоянно устаешь, он тебя изматывает. Я сначала нормально себя чувствовал, были силы, а в третьем раунде он уже меня закрывал на свой любимый «Север-Юг». Если он выходит на боковой контроль, то 80 процентов, что он сделает тебе «Север-Юг». Очень плотно берет. Почему он не устает в борьбе — он умеет правильно работать. Как Хабиб говорил — нужно где-то бедрами держать, где-то головой, где-то рукой. Он так и делает — и постоянно переключает. Только голову давишь — он уже ногами держит, начинаешь вытаскивать ноги — держит головой. Постоянные переключения в борьбе — это играет серьезную роль. Я уехал из Казахстана немного расстроенным, потому что у меня там не все получалось, меня там мучили в борьбе. А на самом деле, как Тема и сказал: «Отдохнешь немного и почувствуешь рост». Слова стали пророческими»

Слипенко выиграл титул 16 декабря, одолев Абубакара Вагаева, а затем уже с чемпионским поясом Виталий пришел на полуфинал гран-при с участием Резникова.

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