Тренер Рахмонова о спаррингах в Америке: «Шавкат в спарринге с разворота такой хороший удар Ли прописал»

Тренер Шавката Рахмонова в Kill Cliff (экс-Stamford) Саид Сапаров рассказал о спаррингах казахстанского бойца в Америке:

«Я всегда прошу, чтобы Шавкат подольше находился в Америке, он прилетел за месяц до боя. Я знаю, что в его команде собран великолепный тренерский штаб, в том числе мой близкий товарищ Эдуард Базров. Но в Казахстане не так много хороших спарринг-партнеров в его весе. Здесь же в отличии от других залов в Kill Cliff у нас нет проблем со спаррингами. Главный тренер зала Генри Худ создал великолепную атмосферу. У нас все друг другу помогают, и считается дурным тоном, если кто-то не хочет вставать в пару. Понятно, что могут быть причины, но в целом у нас нет проблем с этим. В прошлой подготовке я был свидетелем, когда Камару Усман стал в пару с Шавкатом. Рахмонов стоял с Висенте Люке, но бразилец больше ударник, в борьбе Шавкат его намного лучше. Расскажу одну историю. Сейчас в зале стараемся разбивать по времени спарринги в зависимости от веса бойцов. Шавкат немного не понял, все-таки с английским пока еще есть проблема, в итоге он пришел позже обычного. Не опоздал, но не успел размяться. В итоге они встали в спарринг с Ли Цзинлянь, который уже был размят. Помню, Ли ему пару раз запустил с рук, он очень хаотично работает, его реально очень сложно поймать. Я смотрю, у Шавката планка упала, он заряжается. Включил режим и пошел за ним, внимание зала уже было только к этому спаррингу. В итоге он ему с разворота прям хороший такой удар прописал. Ли в последний момент успел руку поставить, но в итоге отдыхал»

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