Гильотина Рахмонова номинирована на лучший сабмишен года в UFC

UFC Russia опубликовали список претендентов на лучший сабмишен 2022 года.

В этот список попал казахстанец Шавкат Рахмонов, поймавший на гильотину американца Нила Мэгни. В конкурентах Рахмонова Ислам Махачев, Мохаммад Мокаев и Хамзат Чимаев.

В 2022 году Рахмонов провел два боя, задушив Мэгни и нокаутировав Харриса.

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