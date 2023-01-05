Гильотина Рахмонова номинирована на лучший сабмишен года в UFC

Теги UFC MMA Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Мухаммад Мокаев Спорт Казахстана

 UFC Russia опубликовали список претендентов на лучший сабмишен 2022 года.

В этот список попал казахстанец Шавкат Рахмонов, поймавший на гильотину американца Нила Мэгни. В конкурентах Рахмонова Ислам Махачев, Мохаммад Мокаев и Хамзат Чимаев.

В 2022 году Рахмонов провел два боя, задушив Мэгни и нокаутировав Харриса.

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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