Анонсирован первый в 2023 году турнир лиги OCTAGON

Казахстанская лига OCTAGON проведет в январе свой первый турнир в 2023 году.

Датой очередного ивента значится 21 января, а местом проведения город Алматы.

Кард предстоящего бойцовского вечера будет представлен в ближайшее время.

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