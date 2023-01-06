Анонсирован первый в 2023 году турнир лиги OCTAGON
Казахстанская лига OCTAGON проведет в январе свой первый турнир в 2023 году.
Датой очередного ивента значится 21 января, а местом проведения город Алматы.
Кард предстоящего бойцовского вечера будет представлен в ближайшее время.
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