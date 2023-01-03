Артем Резников про выход на бой под песню Александра Малинина: «Очень сильные слова»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников на полуфинальный бой гран-при АСА вышел под трек Александра Малинина.

Свой выбор он объяснил в интервью ММА Вестник:

«Первый раз под нее выхожу. Это трек Малинина – «Айзберги». Очень сильные слова в этой песне. Я часто ее слушал, решил выйти».

В полуфинале Резников во втором раунде задушил Андрея Кошкина.

Джефф Нил отказался от боя с Рахмоновым: против казахстанца на коротком уведомлении может выйти Хамзат Чимаев

Основатель лиги АСА заключил пари с Резниковым на 20 тысяч долларов

Рафиков проведет бой с экс-чемпионом Fight Night Аббасовым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий