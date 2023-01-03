Артем Резников про выход на бой под песню Александра Малинина: «Очень сильные слова»

Артем Резников на полуфинальный бой гран-при АСА вышел под трек Александра Малинина.

Свой выбор он объяснил в интервью ММА Вестник:

«Первый раз под нее выхожу. Это трек Малинина – «Айзберги». Очень сильные слова в этой песне. Я часто ее слушал, решил выйти».

В полуфинале Резников во втором раунде задушил Андрея Кошкина.

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