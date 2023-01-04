Олимпийский чемпион Сарсекбаев о новом Министре спорта: «Никакого отношения к спорту не имеет»

Олимпийский чемпион по боксу в Пекине 2008 Бакыт Сарсекбаев на своей странице в Инстаграм поделился мнением о новом Министре культуры и спорта Асхате Оралове:

«Поздравляю с Новым министром, дорогие неравнодушные к спорту казахстанцы! Ранее не слыхал о нем, википедия говорит что он из той, правящей партии. Радует одно, что он молодой, значит энергичный, ждем от него положительных изменении в сфере спорта. Вижу, что никакого отношения к спорту не имеет, как и предыдущий.

Уважаемый Асхат Оралов, добро пожаловать в мир спорта – мир больших достижении, иногда горьких поражении, адреналина и тестостерона! Мы спортсмены люди непростые, нами управлять будет нелегко. Хозяйство вам досталось в упадочном состоянии, сферу спорта только и сотрясали скандалы в последние годы. Слабые люди сильных возле себя не держат, надеюсь, что вы будете сильны и не побоитесь собрать вокруг себя сильных и достойных людей из мира спорта. С пожеланиями удачи Олимпийский чемпион Бахыт Сарсекбаев».

Оралов на должность Министра был назначен сегодня, 4 января. Ранее эту должность занимал Даурен Абаев.

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