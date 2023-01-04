Казахстан назвал состав на ЧА по боксу среди молодежи

Казахстанская федерация бокса на странице в Инстаграм опубликовала состав сборной Казахстана на предстоящий чемпионат Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет, который пройдет в Бангкоке с 16 по 27 января. Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом: до 48 кг: Санжар Ташкенбай до 51 кг: Даниял Сабит до 54 кг: Нурсултан Алтынбек до 57 кг: Махмуд Сабырхан до 60 кг: Талгат Сырымбетов до 63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы до 67 кг: Абзал Серик до 71 кг: Сабыржан Аккалыков до 75 кг: Диас Молжигитов до 80 кг: Ерасыл Жакпеков до 86 кг: Сагындық Тогамбай до 92 кг: Ерхат Бекзат свыше 92 кг: Аманат Сабыргали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan)

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