47-летний Серхио Мартинес: «Я все еще на уровне Головкина»

Бывший чемпион мира в среднем дивизионе 47-летний аргентинец Серхио Мартинес снова заявил о своем желании разделить ринг с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я могу дать ему урок бокса. Я становлюсь лучше с каждым днем. Я не так хорош, как раньше, но постепенно набираю форму.

В 2023 году, примерно после июля, я получу бой за титул чемпиона мира. Головкин, я думаю, это отличный вариант, даже если он сможет разорвать меня на куски.

У нас хорошо совпадают стили. Думаю, мы могли бы дать фанатам отличный бой. Я все еще не на уровне Головкина, потому что у меня был очень низкий уровень оппозиции», – сказал Мартинес.

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