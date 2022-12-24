Фируза Шарипова: «В бою с Канело Головкину не хватало жадности, рвения, хотения»

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Sports.ru - Казахстан Головкин - Канело Спорт Казахстана

Бывшая чемпионка мира по боксу в легком весе по версии IBA Фируза Шарипова прокомментировала третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

«Я не имею права осудить кого-то. Думаю, что Головкин сам сделал выводы. Со стороны, конечно, всегда легче говорить. Немного не хватило жадности, рвения, хотения. Все так монотонно прошло. Я ожидала агрессивного бокса. Этой агрессии мне не хватило», – сказала казахстанка. 

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