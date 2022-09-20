Экс-тренер Головкина раскритиковал GGG за бой с Канело: «Геннадию не хватало агрессии»

Экс-тренер Геннадия Головкина Абель Санчес в интервью FightHype.com раскритиковал казахстанца за бой протий Сауля «Канело» Альвареса:

«Я разочарован прежде всего уровнем потраченных усилий. Знаете, на что было похоже? На бой, к которому один боец вообще не готовился, а второй удовлетворился тем, что ему предложили поединок. Я не такого ожидал. Первые 8 раундов Геннадий и вовсе вёл себя так, словно он в лагере работает на лапах. Это было похоже не на бой, а на дружеский спарринг.

В чём была разница между ними? Канело бросал удары с целью нанести урон Головкину. А Геннадию не хватало агрессии. Он реально выглядел так, словно даже не пытался победить и был готов просто выживать 12 раундов. Это не тот Геннадий, которого я знаю. Я слышал, он оправдывался тем, что это была такая «стратегия» с целью измотать соперника. Послушайте, ему не 20 лет и даже не 30. Ему уже перевалило за 40. Хорошая отмазка, но нет — я на такое не поведусь.

Заметили, что Канело в финальных раундах тяжело дышал? А теперь представьте себе, что было бы, если бы Головкин давил со стартового гонга? Вот тогда он реально мог бы рассчитывать на то, что Альварес израсходует всё топливо. Вот тогда он бы действительно мог взять его тёпленьким. С тех пор, как мы разошлись, Геннадий пытается что-то поменять в ринге, пытается быть другим бойцом, с другим стилем. Вместе мы пытались выиграть каждый раунд вне зависимости от имени оппонента».

Головкин проиграл третий бой Канело решением.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Судьи выбрали Канело: 10 лучших снимков главного боя года

Сможешь стать звездой кулачных боев и выиграть чемпионский перстень? Игра, в которой ты – звезда Top Dog