Головкин поздравил казахстанцев с Новым годом!

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Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Новым годом.

«Жаңа жыл құтты болсын! С Новым годом! Happy new year!» — написал Головкин в сториз в Instagram.

Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

В 2022 году он провел два боя – нокаутировал в Риоту Мурату (16-3, 13 КО) и проиграл в трилогии мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

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