Головкин поддержал Ербосынулы и его родственников

Геннадий Головкин в социальных сетях высказал слова поддержки казахстанцу Айдосу Ербосынулы, который введён в медикаментозную кому после титульного боя за пояс WBA:

«Здоровья и скорейшего выздоровления, Айдос. Сил родным и близким»

Ербосынулы был нокаутирован кубинцем Давидом Мореллем в 12-м раунде.

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«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

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