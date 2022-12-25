47-летний экс-чемпион мира бросил вызов Головкину: «Знаю, что он может меня убить»

47-летний аргентинский боксер Серхио Мартинес (56-3-2, 31 КО), занимающий третье место в рейтинге WBA, экс-двукратный чемпион мира, хочет получить бой с Геннадием Головкиным:

«Если бы я мог выбрать, кому бросить вызов, я бы назвал Геннадия Головкина. Кто-то может сказать, что Головкин меня убьет. Да, я знаю, что он может убить меня. А может и нет. Я могу преподать ему урок бокса. Я становлюсь лучше с каждым днем. Я сейчас не просто хорош, как был раньше, я становлюсь намного лучше».

Стоит отметить, что Серхио завершил карьеру в 2015 году, однако в 2020 вновь вернулся и сейчас идет на серии из пяти досрочных побед.

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