Крис Юбенк о бое с Головкиным: «Буду драться, где угодно»

Британский боксер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Крис Юбэнк-младший в очередной раз заявил, что хотел бы подраться с обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным в 2023 году:

«Мы хотим большие имена и мировые титулы. GGG — это один из тех, кого я надеюсь заполучить в ринге следующим после Лиама Смита. Я не люблю говорить о сожалениях. На все есть свои причины, но одно из моих сожалений заключается в том, что в свое время наш бой не состоялся, причем не по моей вине. Я был готов сразиться, но этого просто не случилось. Я буду драться с GGG где угодно. У него есть пояса, так что я не против попутешествовать. Однако с точки зрения бизнеса и денег было бы разумнее провести этот бой здесь, в Великобритании»

21 января в Манчестере у Юбэнка состоится поединок против Лиама Смита.

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