Фаниль Рафиков назвал ТОП-5 казахстанских бойцов

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Артем Резников Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Экс-чемпион NAIZA Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, назвал ТОП-5 казахстанских бойцов вне зависимости от весовой категории:

«Асу Алмабаев, Алиби Идрис, Шавкат Рахмонов, Артем Резников и Фаниль Рафиков».

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