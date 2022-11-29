Фаниль Рафиков назвал ТОП-5 казахстанских бойцов

Экс-чемпион NAIZA Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, назвал ТОП-5 казахстанских бойцов вне зависимости от весовой категории:

«Асу Алмабаев, Алиби Идрис, Шавкат Рахмонов, Артем Резников и Фаниль Рафиков».

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