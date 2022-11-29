Рафиков назвал дату следующего боя: «Скоро будут новости»
Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков рассказал о дате своего следующего боя:
«Январь-февраль следующего года. Увидим, переговоры уже ведутся. Скоро будут новости».
В последнем бою Рафиков за 23 секунды нокаутировал бразильца Тиаго Бонифация в рамках турнира лиги NAIZA, который прошел в октябре в Алматы.
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