Магомед Адиев: «Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о возможном трансфере в «Зенит».

– Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы.

– Станет ли Алип в будущем основным центральным защитником петербуржцев?

– Будет сложно. Все прекрасно понимают, что в «Зените» непросто играть. Там высокие требования. Очень бы хотелось, чтобы Алип стал основным центральным защитником. Все зависит от Алипа. Он обладает неплохим потенциалом. Учитывая, что Нуралы молодой футболист, он еще будет развиваться.

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