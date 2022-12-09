Переговоры по трансферу Алипа продолжаются. Сторона Нуралы хочет от «Зенита» гарантий игрового времени

«Кайрат» и «Зенит» продолжают обсуждать выкуп санкт-петербургским клубом контракта Нуралы Алипа.

«Сторона футболиста хочет прописать в контракте пункт об обязательном количестве матчей за «Зенит». Речь идет о минимум пяти играх в чемпионате за сезон. Клуб пока не дал ответа на такое предложение», – пишет источник.

Сообщается, что стороны не обсуждают аренду Алипа в другой клуб сразу же после подписания контракта, потому что «Зенит» может столкнуться с нехваткой центральных защитников.

Речь идет о контракте на 3 года с возможностью продления.

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