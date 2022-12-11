Бескоровайный и Брайан покинули «Астану»

Даниил Бескоровайный и Брайан Гарсия покидают состав ФК «Астаны».

У Бескоровайного закончился срок арендного соглашения, а у Брайана – контракт.

Даниил присоединился к столичному клубу на старте 2022 года, в первом же сезоне став вместе с командой чемпионом Казахстана. Всего за «Астану» Бескоровайный провел 28 матчей.

Брайан стал игроком «Астаны» на зимних учебно-тренировочных сборах и помог клубу стать семикратным чемпионом Казахстана. Всего в футболке столичного клуба он провел 26 игр и отметился одной результативной передачей.

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