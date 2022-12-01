Игорь Павлюк – спортивный директор «Астаны»

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«Астана» объявила имя нового спортивного директора клуба.

Им стал Игорь Павлюк, ранее занимавший должности менеджера футбольного центра и старшего администратора основной команды.

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