«Астана» может подписать защитника «Тобола» Амановича (Sportx.kz)

Македонский защитник Алекса Аманович может перейти в «Астану». Об этом сообщил Sportx.kz.

По информации источника, футболист является одной из главных трансферных целей «Астаны». 26-летний защитник выступал за костанайский клуб последние 3 сезона. Он неизменно являлся основным игроком при любом тренере и хорошо адаптирован к КПЛ. На поле он может закрыть две позиции: в центре обороны и на левом фланге.

Аманович хорошо известен главному тренеру «Астаны» Григорию Бабаяну по совместной работе в Костанае. Помимо македонца, еще 5 футболистов «Тобола» входят в трансферный лист «Астаны».

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