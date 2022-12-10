Каршыга вернется в октагон в январе 2023

Экс-боец АСА Даутбек Каршыга вернется в октагон 29 января 2023 года на турнире Alash Pride 80 в Шымкенте.

Каршыга (10-3) последний бей провел в сентябре 2021 года, позже объявив о завершении профессиональной карьеры.

Соперником казахстанца на турнире в Шымкенте будет бразилец Гильерме.

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