Кичигин о борьбе Резникова: «Мы тренируемся вместе с 2015 года, и я очень редко видел человека, способного перевести Артема»

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин оценил борьбу Артема Резникова:

«Могу сказать, что мы с Артемом вместе тренируемся с 2015 года, являясь спарринг-партнерами на протяжении большого количества лет. Мы прошли много лагерей, жили в горах. Из всех, с кем я боролся, могу Артема выделить из всех, с ним очень тяжело работать. К нам приезжали ребята из России, мы работали от стены, и я очень редко видел человека, который способен был бы перевести Артема»

Резников проведет полуфинальный бой гран-при АСА 23 декабря на турнире в Москве.

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