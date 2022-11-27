Резников о прогрессе Шариповой в ММА: «Она научилась душить, работать в партере»

Казахстанский боец ММА Артем Резников о перспективах чемпионки мира по версии IBA Фирузы Шариповой в ММА:

«Она тренировалась месяц, за это время она научилась душить, работать в партере, добивать сверху. Думаю, это большой прогресс. Можно было бы вырубить, но мы хотели показать борьбу. А так хороший проход, удушение, но не доработала север-юг»

Шарипова в ММА идет на рекорде 2-0. В профи боксе у нее рекорд 16-2.

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