Асланбек Бадаев назвал тройку лучших бойцов Казахстана

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал тройку лучших бойцов ММА из Казахстана:

«На первое место поставлю Шавката Рахмонова, учитывая тот путь, который он проделал в UFC, уже находится в ТОП-10. На второе место я поставлю Артема Резникова. Он круто изменил свою карьеру, у него был непростой период в карьере, но сейчас это совсем новый боец с новым подходом. У него сильная вольная борьба, он постоянно прогрессирует, в том числе и в стойке. Я бы даже его поставил на первое место, но потом опять болельщики будут говорить, что Бадаев живет в своей реальности. На третье место я поставлю Кайрата Ахметова, он близок к поясу, был уже чемпионом и столько лет находится в ТОП и является конкурентоспособным. Думаю, что ему не хватает немного пиара, его недооценивают, он заслуживает большего».

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