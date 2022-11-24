Вице-президент АСА о бое Исмагулов – Царукян: «Я всегда не дооцениваю Исмагулова, но он меня удивляет»

Вице-президент АСА о бое UFC Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:

«Я поставлю на Армана, но не удивлюсь, если выиграет Дамир. Я всегда Исмагулова не дооцениваю, но он меня всегда удивляет. Его нельзя назвать выдающимся ударником, хотя он техничный, но нет какой-то фишки. В борьбе тоже не сказать, что он себя проявляет. Но он хорошо смешивает стили, где нужно борется, где надо бьется в стойке, работает вторым номером, умеет работать под оппонента. Поэтому не удивлюсь, если он найдет ключ к Арману. Царукян прогрессирует, у него очень сильная борьба. Не думаю, что он лучше в стойке Дамира, но он может это использовать для перевода в борьбу, а сдержать такого парня, который постоянно агрессивно прессингует, будет сложно. Плюс Арман постоянно дрался, у Дамира же был простой, причем есть ощущение, что до паузы он был немного лучше. Поэтому на бумаге фаворит – Арман, но каждый бой – это отдельная история».

Бой Царукян – Исмагулов состоится 17 декабря.

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