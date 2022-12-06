«Астана» может подписать Жумабека. Клуб рассматривает его в качестве замены Аймбетову

«Астана» может подписать форварда «Тараза» Абылайхана Жумабека. Об этом сообщил Vesti.kz.

По информации источника, на данный момент вопрос с будущим Аймбетова в «Астане» не решен, поскольку сам игрок хотел бы попробовать свои силы за рубежом, но возникнут ли у него приемлемые варианты – пока неизвестно.

Если основной нападающий сборной Казахстана все-таки сменит клуб, то в «Астане» рассмотрят ему на замену Абылайхана Жумабека. Переход вероятен в том числе из-за тяжелого финансового положения «Тараза», который могут покинуть ключевые игроки.

Жумабек вошел в тройку лучших молодых игроков КПЛ-2022 по версии ПФЛК. Примечательно, что в данном голосовании, проводимом лигой, главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян поставил на первое место как раз игрока «Тараза».

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