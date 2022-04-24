Нападающий «Ордабасы» Ньюиадзи догнал Канте в бомбардирской гонке после дубля «Кызыл-Жару», Байтана – единоличный лидер по ассистам в КПЛ

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После дубля «Кызыл-Жару» в последнем туре КПЛ нападающий «Ордабасы» Серж Ньюиадзи догнал Хосе Канте и у обоих игроков теперь на счету по 5 голов.

Бауыржан Байтана – единоличный лидер по ассистам в КПЛ, а также игрок «Тараза» вышел в лидеры по гол+пас после забитого гола «Аксу».

Список бомбардиров КПЛ:

  • 5 голов – Канте («Кайрат»), Ньюадзи («Ордабасы»);
  • 4 – Видемон («Актобе»), Филипович («Атырау»);
  • 3 – Тагыберген, Тошич, Сергеев (все – «Тобол»), Абикен («Аксу»);
  • 2 – Бисси («Атырау»), Эуженио, Влут, Эбонг, Томасов (все – «Астана»), Досмагамбетов, Таттыбаев (оба – «Шахтер»), Адиль («Каспий»), Разгонюк («Мактаарал»), Жумабек («Тараз»).      

Список ассистентов КПЛ: 

  • 5 ассистов – Байтана («Тараз»);
  • 4 – Алвеш («Кайрат»);
  • 3 – Э.Астанов («Ордабасы»);
  • 2 – Адиль («Каспий»), Габышев («Шахтер»), Кенжебек («Мактаарал»), Самородов («Актобе»), Манзорро, Эуженио (оба – «Астана»).

Лучшие по системе гол+пас:

  • 6 – Байтана («Тараз», 1+5);
  • 5 – Канте («Кайрат», 5+0), Ньюадзи («Ордабасы», 5+0), Филипович («Атырау», 4+1);
  • 4 – Видемон («Актобе», 4+0), Тагыберген («Тобол», 3+1), Адиль («Каспий», 2+2), Эуженио («Астана», 2+2), Э.Астанов («Ордабасы», 1+3), Алвеш («Кайрат», 0+4);
  • 3 – Тошич («Тобол», 3+0), Абикен («Аксу», 3+0), Сергеев («Тобол», 3+0), Томасов («Астана», 2+1), Эбонг («Астана», 2+1)   

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