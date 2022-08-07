5-й тур группового этапа Кубка Казахстана. «Астана» сыграет с «Жетысу», «Ордабасы» против «Кайрата»

Сегодня пройдут два матча 5-го тура группового этапа Кубка Казахстана.

Группа В

«Кызыл-Жар» – «Каспий» – 18:00

Таблица в группе: «Акжайык» – 10 (5), «Кайсар» – 10 (5), «Каспий» – 4 (4), «Кызыл-Жар» – 1 (4).

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Группа D

«Астана» – «Жетысу» – 19:00

Таблица в группе: «Шахтер» – 10 (5), «Астана» – 8 (4), «Туран» – 4 (5), «Жетысу» – 2 (4).

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Группа А

«Ордабасы» – «Кайрат» – 21:00

Таблица в группе: «Кайрат» – 10 (4), «Атырау» – 7 (5), «Ордабасы» – 6 (4), «Аксу» – 2 (5).

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Группа С

«Тобол» – «Тараз» – 21:00

Таблица в группе: «Мактаарал» – 9 (5), «Тараз» – 8 (4), «Актобе» – 5 (5), «Тобол» – 3 (4).

Время начала матчей по Нур-Султану. Матч «Актобе» – «Мактаарал» в прямом эфире покажет Qazsport.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве

При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»