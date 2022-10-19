ПФЛК представила символическую сборную 22-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 22-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Игорь Шацкий («Шахтер»);

Защитники: Руслан Есимов («Аксу»), Алибек Касым («Актобе»), Звонко Чеклич («Туран»);

Опорный полузащитник: Лазар Зличич («Аксу»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Атакующий полузащитник: Тони Силва («Аксу»);

Левый полузащитник: Бауыржан Байтана («Актобе»);

Нападающие: Жоао Пауло («Кайрат»), Абат Аймбетов («Астана»), Рамазан Каримов («Мактаарал»).

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