ПФЛК представила символическую сборную 22-го тура КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 22-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Игорь Шацкий («Шахтер»);
Защитники: Руслан Есимов («Аксу»), Алибек Касым («Актобе»), Звонко Чеклич («Туран»);
Опорный полузащитник: Лазар Зличич («Аксу»);
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);
Атакующий полузащитник: Тони Силва («Аксу»);
Левый полузащитник: Бауыржан Байтана («Актобе»);
Нападающие: Жоао Пауло («Кайрат»), Абат Аймбетов («Астана»), Рамазан Каримов («Мактаарал»).
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