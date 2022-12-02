Тагыберген может вернуться в «Астану»

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Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген близок к возвращению в «Астану». Об этом сообщил Meta-ratings.kz. 

Столичный клуб пригласил Тагыбергена на ближайшие сборы. Он уже выступал за столичный клуб в 2016-2017 года, в составе которой дважды становился чемпионом Казахстана. 

Также центральный полузащитник играл за родной «Кайсар» и «Актобе». 

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