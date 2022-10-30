«Тобол» из-за тумана не смог вылететь из Астаны в Костанай. Команда ждет вылета с утра

«Тобол» из-за тумана не смог вылететь из Астаны в Костанай. В столице у них была пересадка Команда ждет вылета из аэропорта с утра.

Следующий матч «Тобол» сыграет 6 ноября с «Акжайыком».

В настоящий момент костанайцы идут на третьем место с 44 очком, на четвертом месте «Кайрат» с 42 очками, который сыграет дома с «Актобе» (6 ноября).

Лидирует в чемпионате «Астана» с 50-ю очками, на втором месте «Актобе» – у них 49 очков.

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