Малый отправится на сборы с «Астаной» (Meta-ratings.kz)

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Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый близок к переходу в «Астану». Об этом сообщил Meta-ratings.kz. 

По информации источника, Малый должен присоединиться к столичной команде на первом учебно-тренировочном сборе.

32-летний футболист ранее уже выступал за столичный клуб с 2016 по 2020 годы. Также «Астана» несколько раз отдавала его в аренду. Ранее центральный защитник выступал также за «Шахтер», «Ордабасы» и «Иртыш».

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