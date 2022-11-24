Тагыберген – лучший полузащитник сезона в Казахстане

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ПФЛК назвала обладателя приза Вахида Масудова, вручаемого лучшему полузащитнику сезона.

По итогам голосования среди главных тренеров и капитанов клубов КПЛ им стал хавбек «Тобола» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген.

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