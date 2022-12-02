Алипом интересуются «Пари НН», «Нефтчи» и «Карабах»

​Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип имеет 3 варианта по трансферу.

Алип не может быть доволен количеством игрового времени, поэтому он может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. У Нуралы есть три варианта по трансферу. Защитник может остаться в РПЛ – интерес к нему проявляет «Пари НН».

Также Нуралы Алип может переехать в Азербайджан. Казахстанский защитник находится на радаре местных «Нефтчи» и «Карабаха».

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