Депутат Магеррамов: «23 ноября в честь победы сборной в Саудовской Аравии объявлен выходным. Хорошо что наши выходные не зависят от наших футболистов, иначе мы бы трудились без отдыха»

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Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов сравнил результаты сборных Саудовской Аравии и Казахстана по футболу.

– 23 ноября в Саудовской Аравии объявлен выходным. Это в честь победы саудовских футболистов в матче с аргентинцами. Хорошо что наши выходные не зависят от наших футболистов, иначе мы бы трудились без отдыха – написал депутат в своем Facebook.

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