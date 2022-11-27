Депутат Магеррамов: «23 ноября в честь победы сборной в Саудовской Аравии объявлен выходным. Хорошо что наши выходные не зависят от наших футболистов, иначе мы бы трудились без отдыха»
Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов сравнил результаты сборных Саудовской Аравии и Казахстана по футболу.
– 23 ноября в Саудовской Аравии объявлен выходным. Это в честь победы саудовских футболистов в матче с аргентинцами. Хорошо что наши выходные не зависят от наших футболистов, иначе мы бы трудились без отдыха – написал депутат в своем Facebook.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Где смотреть матчи ЧМ-2022 в Казахстане? Самое полное расписание трансляций группового этапа
«Перед каждым боем прошу благословения у мамы». Жумабеков о возвращении в титульную гонку, бое с корейцем и доме для мамы
Комментарии