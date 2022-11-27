Главный тренер сборной Казахстана по футболу Адиев: «Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия – хорошо»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о возможности проведения товарищеского матча с Россией.

– У нас запланирован матч на февраль. Спросили мое мнение, я сказал, что для подготовки к мартовским встречам отборочного раунда Евро было бы хорошо сыграть в середине месяца. Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия – хорошо. В теории это может произойти. Люди будут договариваться между собой.

– Вас не спрашивали, кого хотите в соперники?

– С кем конкретно играть, не говорилось. Мое пожелание: чтобы это была сильная сборная, конкурентоспособная. Мое мнение такое – всегда надо играть с более сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень на данный момент.

– Сборная России относится к числу таких команд?

– Да. Сборная России имеет высококлассных футболистов.

– Не знаете, ведутся ли переговоры?

– Не знаю. Сегодня был только первый день, когда я разговаривал с президентом федерации.

– Если вдруг такой матч состоится, где хотели бы сыграть – в Казахстане или России?

– Вообще по расписанию нам было бы удобнее сыграть в Турции. У нас там будет небольшой сбор, поэтому было бы хорошо найти там спарринг-партнера.

– Но там не будет болельщиков.

– Болельщики, конечно, важны. Но при подготовке для меня как тренера важнее готовить сборную к играм в отборе.

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