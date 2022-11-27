Магомед Адиев: «До начала турнира я называл сборную Аргентины главным фаворитом в Катаре, по-прежнему остаюсь при своем мнении»

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился мнением о стартовом туре ЧМ-2022.

– В первом туре меня больше всего удивили сборные Канады, Японии и Южной Кореи. Именно эти команды произвели на меня впечатление. Здорово, что с грандами они показывают результат.

Фаворит турнира? Еще до начала турнира я называл сборную Аргентины главным фаворитом в Катаре, по-прежнему остаюсь при своем мнении. Конечно, им будет тяжело, но мне хочется увидеть их в финале чемпионата мира.

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