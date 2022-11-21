Айбек Шокпутов об перспективах Рахмонова в UFC: «Будет тяжело, но он готов претендовать на пояс»

Тренер клуба «Еркин Куш» Айбек Шокпутов, воспитавший бойцов UFC Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова рассказал о перспективах Шавката Рахмонова в сильнейшей лиге мира:

«По его антропометрии, мышлении, он в будущем готов претендовать на пояс, рассматривать в качестве претендентов. Но ему необходимо пройти бойцов из ТОП-10. Там будет тяжело, соперники с каждым боем будут все серьезнее»

А также дал прогноз на бой Исмагулов – Царукян:

«Дамир – очень трудолюбивый парень, дисциплинированный. В последнее время у него были травмы, но думаю, что Царукян ему по силам. Исмагулов – опытный боец, который делает все с головой, так что ему по силам выиграть этот бой»

Исмагулов свой бой проведет 17 декабря, а Рахмонов выйдет в октагон в январе.

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