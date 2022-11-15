Хукер подвинул Исмагулова в рейтинге UFC

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UFC после номерного турнира обновили рейтинги по весовым категориям.

Шавкат Рахмонов остался на 10 строчке в рейтинге полусредневесов, а вот Дамир Исмагулов одну позицию потерял.

В рейтинге легковесов «Казах» спустился с 11 на 12 место, уступив Дэну Хукеру, который на последнем турнире нокаутировал Клаудио Пуэллеса.

Исмагулов свой бой проведет 17 декабря против Армана Царукяна.

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