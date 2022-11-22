Шацкий: «Не чувствую, что я первый номер в сборной. Если даже такая мысль проскальзывает, то гоню ее подальше»

Вратарь «Шахтера» Игорь Шацкий в интервью Sports.ru высказался о своем статусе в сборной Казахстана.

«Я не чувствую, что я первый номер в сборной. Если даже такая мысль проскальзывает, то я гоню ее подальше. Каждый сбор, каждый день я доказываю, что достоин места в воротах. Как только я расслабляюсь и думаю, что смогу сыграть на опыте – это ведет к провалу», – сказал Шацкий.

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